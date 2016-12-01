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    Цена нефти марки Brent достигла 54 долларов за баррель

    Цена нефти растет на фоне решения саммита ОПЕК сократить добычу нефти до 32,5 млн. баррелей в сутки

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,18% - до 54,1 долларов за баррель. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

    В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в 54 доллара за баррель 9 октября 2015 г.

    Цена нефти растет на фоне решения саммита ОПЕК сократить добычу нефти до 32,5 млн. баррелей в сутки. То есть с 1 января 2017 г. страны ОПЕК снижают среднесуточную добычу на 1,164 млн. баррелей.

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