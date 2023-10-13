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Цена нефти Brent выросла до 86,65 доллара за баррель

Цена нефти Brent выросла до 86,65 доллара за баррель Цены на нефть повыcились в пятницу и завершают неделю в плюсе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Энергетика
13 октября 2023 г. 10:45
Цена нефти Brent выросла до 86,65 доллара за баррель

Цены на нефть повыcились в пятницу и завершают неделю в плюсе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 86,65 доллара за баррель.

Это на 0,65 доллара (0,76%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,79 доллара (0,95%), до 83,7 доллара за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 2,4%, WTI - более чем на 1%, в связи с опасениями сокращения поставок с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в регионе вслед за атакой ХАМАС на Израиль.

Данные о резком росте запасов нефти в США и рекордных объемах добычи привели к снижению стоимости WTI в четверг. Однако геополитические риски, а также прогнозы роста глобального спроса на нефть продолжают оказывать поддержку рынку.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 6 октября, подскочили на 10,18 млн баррелей, сообщило в четверг Минэнерго США. Добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), до рекордных 13,2 млн б/с.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 12 октября пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.

ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.

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Версия на английском языке Brent oil price rises to $86.65 per barrel

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