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Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $72,06 за баррель

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $72,06 за баррель Цены на нефть стабилизировались на торгах в пятницу после прошедшего накануне министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке увеличения добычи.
Энергетика
6 декабря 2024 г. 09:40
Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $72,06 за баррель

Цены на нефть стабилизировались на торгах в пятницу после прошедшего накануне министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке увеличения добычи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 72,06 долларов за баррель.

Это на 0,03 доллара (0,04%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,01 доллар (0,01%), до 68,31 доллар за баррель.

Страны ОПЕК+ вчера приняли решение продлить добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с до апреля 2025 года. Период компенсации недосокращенных объемов добычи нефти для стран - должников в ОПЕК+ продлен до конца июня 2026 года. В число должников входят Ирак, Казахстан и Россия.

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Версия на английском языке Brent crude oil price stabilizes at $72.06 per barrel

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