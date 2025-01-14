Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снизились утром во вторник после роста до максимумов с августа по итогам предыдущих торгов.

Цены на нефть эталонных марок снизились утром во вторник после роста до максимумов с августа по итогам предыдущих торгов.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,49 (0,6%) до $80,52 за баррель, передает Report.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на $0,39 (0,49%) до $78,43 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на максимуме с 26 августа, WTI – с 12 августа.

Котировки резко выросли после пятничной новости о том, что США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли. Ограничения, в частности, коснулись компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 танкеров.