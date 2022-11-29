Цена нефти Brent резко повысилась до 85,2 доллара за баррель

Цены на нефть резко повысились во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии, в течение которой котировки достигали минимумов почти за год.

Цены на нефть резко повысились во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии, в течение которой котировки достигали минимумов почти за год.

Как передает Report, стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures составляет 85,16 долларов за баррель, что на 1,97 долларов (2,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,44 доллара (0,5%), до 83,19 долларов за баррель, сообщает "Интерфакс".

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составили 78,87 долларов за баррель, что на 1,53 доллара (1,98%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на 0,96 долларов (1,3%), до 77,24 доллара за баррель.

В ходе торгов в понедельник Brent падала до минимума с января, а WTI - до самой низкой отметки с декабря прошлого года, по данным Dow Jones Market Data. Причиной падения стали массовые акции протеста против локдаунов, прошедшие в минувшие выходные на всей территории Китая, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань.

Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР, отмечает агентство Bloomberg.

Однако затем на рынок после долгих выходных вернулись американские трейдеры, и цены на нефть отошли от сессионных минимумов.

Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря, и на переговоры относительно введения потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые страны сочли предложенный лимит цен на уровне 62 доллара за баррель слишком высоким, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.