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Цена нефти Brent растет после решения ОПЕК+ постепенно наращивать добычу

Цена нефти Brent растет после решения ОПЕК+ постепенно наращивать добычу Демонстрирует рост и стоимость сорта WTI
Энергетика
1 апреля 2021 г. 20:19
Цена нефти Brent растет после решения ОПЕК+ постепенно наращивать добычу

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2021 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE демонстрирует положительную динамику на фоне новостей о решении стран ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти с мая 2021 года, следует из данных торговой площадки.

Как передает Report, по состоянию на 19:25 (по бакинскому времени) цена нефти Brent находилась на отметке 62,62 доллара США за баррель, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В то же время стоимость сорта WTI росла на 0,17% - до 59,28 доллара США за баррель.

К 19:46 (по бакинскому времени) нефть марки Brent перешла к росту и торговалась по 63,48 доллара США за баррель (+1,2%), а сорт WTI дорожал на 1,4% - до 60,02 доллара США за баррель.

Ранее два источника ТАСС сообщили, что страны ОПЕК+ смогут наращивать добычу нефти в мае - июле 2021 года суммарно на 1,14 млн баррелей в сутки. В частности, в мае и июне прирост может составить 350 тыс. баррелей в сутки в месяц, а в июле - 441 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия ослабит свое добровольное сокращение добычи.

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Версия на азербайджанском языке “Brent” OPEC+in hasilatı tədricən artırmaq qərarından sonra bahalaşır

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