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Цена нефти Brent растет почти на 8%

Цена нефти Brent растет почти на 8% Она достигла 42,56 доллара США за баррель
Энергетика
9 ноября 2020 г. 16:14
Цена нефти Brent растет почти на 8%

Мировые цены на нефть в понедельник днем растут на 8% на новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 16.07 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 7,88%, до 42,56 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI — на 8,37%, до 40,25 доллара США за баррель.

Рост резко ускорился после выхода новости по вакцине от коронавируса. Компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19 и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

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Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neftin qiyməti təxminən 8 % artdı

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