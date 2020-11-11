Цена нефти Brent растет на 3%

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 3%, до 43,67 долларов США за баррель.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 3%, до 43,67 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 00:27 (бакинское время).

По состоянию на 00:32 нефть марки Brent замедлила рост и торговалась уже на уровне 43,65 доллара за баррель (+2.95%). Нефть сорта WTI растет на 2.68%, до 41,71 долларов США за баррель.

Рост стоимости нефти Brent происходит на фоне публикации отчета Минэнерго США. Так, министерство понизило прогноз цены нефти Brent в 2020 г. до 40,61 долларов США с 41,19 долларов США за баррель. В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на уровне 46,59 долларов США за баррель.

Также Минэнерго понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,39 млн баррелей (-0,5%) и немного повысило на 2021 г. - до 11,1 млн баррелей с 11,09 млн баррелей.