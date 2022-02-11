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Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с 2014 года

Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с 2014 года Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 4,29%, до $95,33 за баррель.
Энергетика
11 февраля 2022 г. 23:19
Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 4,29%, до 95,33 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 22:56 по бакинскому времени.

В последний раз стоимость Brent превышала 95 долларов США за баррель в октябре 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднималась на 5,01%, до 94,38 долларов США за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:56 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Brent" neftinin qiyməti son 8 ildə ilk dəfə 95 dolları ötüb

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