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Цена нефти Brent превысила 53 долларов впервые с 4 марта

Цена нефти Brent превысила 53 долларов впервые с 4 марта Цены растут в ожидании осторожного решения ОПЕК+ по добыче
Энергетика
4 января 2021 г. 13:17
Цена нефти Brent превысила 53 долларов впервые с 4 марта

Цена барреля нефти марки Brent в первый торговый день 2021 года превысила 53 долларов США в ожидании осторожного решения ОПЕК+ по добыче. Последний раз цена находилась выше этой отметки 4 марта 2020 года. В 12:01 (по бакинскому времени) Brent стоила 53,25 долларов США за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", по данным на 12:17 (по бакинскому времени), цена Brent немного снизилась до 53,06 доллара США за баррель, стоимость WTI выросла до 49,56 долларов США за баррель.

Альянсу ОПЕК+ в понедельник предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.

Как сообщилось ранее, консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, но подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать.

Аналитики Energy Aspect и RBC Capital, мнение которых приводит агентство Reuters, также считают, что ОПЕК+, вероятно, сохранит январский уровень добычи в феврале.

Напомним, что новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона. Далее решения по добыче будут приниматься ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более 500 тысяч баррелей.

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