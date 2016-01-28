Цена нефти марки Brent превысила 36 долларов

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Цена нефти марки Brent превысила отметку в 36 долларов за баррель после заявления министра энергетики России Александра Новака о готовности участвовать в заседании ОПЕК в феврале.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.RU, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.20 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскочила на 6,7% и составляла 36,2 долларов за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI подросла на 6,13%, до 34,28 долларов за баррель.