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    Цена нефти марки Brent превысила 36 долларов

    Стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскочила на 6,7% и составила 36,2 долларов/баррель

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Цена нефти марки Brent превысила отметку в 36 долларов за баррель после заявления министра энергетики России Александра Новака о готовности участвовать в заседании ОПЕК в феврале. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.RU, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 17.20 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскочила на 6,7% и составляла 36,2 долларов за баррель.

    Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI подросла на 6,13%, до 34,28 долларов за баррель.

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