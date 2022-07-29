Цена нефти Brent превысила 110 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост.

Мировые цены на нефть ускорили рост.

Как передает Report, при этом стоимость Brent с поставкой в сентябре поднялась выше 110 долларов за баррель — впервые с 5 июля.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent выросла на 2,82%, до 110,16 долларов, октябрьских фьючерсов — на 3,42% — до 105,31 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI выросла на 3,69%, до 99,98 доллара.

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Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно повысились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,06%, до 101,89 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на американскую WTI — на 0,31%, до 96,72 доллара.

С понедельника Brent подорожал на 3,3%, WTI – на 1,9%. Трейдеры оценивали перспективы дальнейшей нехватки предложения. В то же время сейчас на первый план выдвигается понижательный фактор — сомнения в спросе вследствие неудовлетворительных оценок экономического развития в мире.

Так, накануне вышла первая оценка министерства торговли США, где говорится, что ВВП страны во прошлом квартале опустился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), и подтверждение этой оценки будет означать техническую рецессию.

Инвесторы также обратили внимание на сообщения СМИ, согласно которым страны ОПЕК+ на следующей своей встрече могут обсудить сохранение уровня добычи нефти или его небольшое увеличение. Заседание альянса пройдет 3 августа.