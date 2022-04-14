Цена нефти Brent превышала $112 за баррель впервые с 30 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022 года на лондонской бирже ICE замедлила рост на 2,39% и достигла 111,37 долларов США за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022 года на лондонской бирже ICE замедлила рост на 2,39% и достигла 111,37 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 22:42 по бакинскому времени.

По состоянию на 22:26 стоимость Brent находилась на уровне 112 баррель долларов США, что на 2,96% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В последний раз стоимость Brent превышала 112 долларов США за баррель 30 марта.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 2,19%, до 106,53 долларов США за баррель.