​Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 42,05 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 07:00 по бакинскому времени.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в 42 долларов США за баррель 8 июня текущего года.

В свою очередь нефть сорта WTI торговалась на уровне 39,31 долларов США за баррель, что на 0,67% выше уровня закрытия предыдущих торгов.