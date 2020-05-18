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Цена на нефть марки Brent превысила 34 доллара

Цена нефти Brent превысила 34 доллара

Цены на сырую нефть на мировом рынке продолжают расти.

Как сообщает Report, по данным на 13:50 по бакинскому времени, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 4,77% и достигла 34,05 долларов США за баррель.

В последний раз цена нефти данного сорта находилась выше уровня 34 доллара за баррель 9 апреля 2020 года.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже Nymex выросла на 6,63% и составила 31,38 доллара США за баррель.

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