Цена нефти Brent превысила 33 доллара за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 10,4% и достигла отметки в 33,04 доллара США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:51 мск.

Цена нефти сорта WTI выросла на 5,5% - до 26,72 доллара США за баррель.

Нефтяные котировки растут после объявления о том, что 6 апреля министры ОПЕК+ проведут переговоры в формате видеосвязи. Более того, источник ТАСС сообщил, что организация пригласит нефтяного регулятора США для участия в переговорах.

2 апреля вечером Саудовская Аравия призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+ для обсуждения решений по рынку нефти.

Заявление королевства последовало после переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Трамп считает, что крупнейшие нефтедержавы должны совместно найти выход из кризиса на рынке нефти. Он предложил сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать падение спроса из-за пандемии коронавируса.