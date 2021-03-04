Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов

Цена нефти марки Brent и WTI выросли на 5,2%

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2021 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE на 19:55 (по бакинскому времени) выросла на 4,6%, до 67,07 доллара США за баррель, свидетельствуют данные торгов .

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при этом в 20:00 (по бакинскому времени) нефть этого сорта торговалась уже по 67,43 доллара США за баррель, что на 5,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Цена нефти марки WTI находилась на отметке 64,25 доллара США за баррель (+5,2%).

Нефтяные котировки растут в ожидании решений в рамках сделки ОПЕК+. Источник ТАСС сообщил, что Саудовская Аравия сохранит добычу нефти в апреле на прежнем уровне.

По данным на 20:10 (по бакинскому времени), нефть Brent росла до 67,18 доллара США за баррель (+4,9%), а нефть WTI - до 64,02 доллара США за баррель (+4,8%).