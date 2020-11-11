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Цена нефти Brent впервые за два месяца поднялась выше 45 долларов

Цена нефти Brent впервые за два месяца поднялась выше 45 долларов Такой рост наблюдается впервые со 2 сентября
Энергетика
11 ноября 2020 г. 14:31
Цена нефти Brent впервые за два месяца поднялась выше 45 долларов

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 3,49% и на 13:47 (по бакинскому времени) достигала 45,13 долларов США за баррель.

Как передает Report, об свидетельствуют данные торгов. В последний раз Brent торговалась на этом уровне 2 сентября 2020 года.

WTI торгуется на уровне 43,14 долларов США за баррель, что на 3,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 13:58 (по бакинскому времени) нефть Brent замедлила рост и торговалась на отметке 45 долларов США за баррель (+3,19%). В свою очередь нефть WTI торговалась на отметке 43,01 доллара США за баррель (+3,22%).

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Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neft 45 dollar həddini keçdi

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