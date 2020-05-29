​Цена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки 38,17 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи на 22:28 (бакинское время).

В свою очередь, нефть сорта WTI росла на 6% - до 36,11 долларов США за баррель.

Напомним, что в последний раз цена нефти этого сорта превышала отметку 38 долларов США за баррель 6 марта текущего года.