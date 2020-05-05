Цена нефти Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 15 апреля превысила 30 долларов США за баррель.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18:08 (по бакинскому времени) июльские фьючерсы на североморскую смесь подорожали на 10,99% — до 30,19 доллара США за баррель. При этом стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне выросла на 18,83% — до 24,23 доллара США.Инвесторы связывают рост котировок с заявлениями правительств некоторых стран об ослаблении ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавируса и роста числа заразившихся.
"Перспективы на этот и следующий год становятся все более яркими: спрос должен поддерживаться восстанавливающейся мировой экономикой", — заявил агентству Рейтер нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).Напомним, что нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии COVID-19 — когда многие государства ограничили перемещения граждан и ввели карантин, — а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены снизились более чем в два раза.Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.Однако в Международном энергетическогом агентстве заявляли, что соглашение ОПЕК+, вступившее в силу 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире. Эксперты отмечали, что объема сокращения добычи может быть недостаточно с учетом сократившегося из-за пандемии спроса: снижение оценивают примерно в 30 миллионов баррелей в день.