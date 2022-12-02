Цена нефти Brent поднялась до 86,99 долларов за баррель

Цены на нефть колеблются слабо и разнонаправленно на торгах в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае.

Цены на нефть колеблются слабо и разнонаправленно на торгах в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", несколько крупных городов КНР объявили о смягчении ковидных мер, что позволяет инвесторам надеяться на увеличение деловой активности и, соответственно, спроса на нефть в стране.

В Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан, сообщило агентство Bloomberg. В некоторых областях начали работать рынки и общественный транспорт. В Пекине заболевшим людям разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE составили 86,99 долларов за баррель, что на 0,11 долларов (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,09 долларов (0,1%), до 86,88 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,03 долларов (0,04%), до 81,19 долларов за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,67 долларов (0,8%), до 81,22 долларов за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI - более чем на 6%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет в выходные, и рынок в основном ожидает, что государства организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.

С понедельника вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти.

Кроме того, согласно одобренному G7 плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги морской транспортировки и страхования перевозок российской нефти, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка.

В четверг The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.