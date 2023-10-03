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Цена нефти Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель Цены на нефть эталонных марок снизились в ходе утренних торгов.
Энергетика
3 октября 2023 г. 09:50
Цена нефти Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок снизились в ходе утренних торгов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 89,74 доллара за баррель, что на 0,97 доллара (1,07%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 0,74 доллара (0,83%) и составили 88,08 доллара за баррель.

Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва США. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.

Старший рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински сказал, что нефть активно выросла летом и до сих пор получает поддержку за счет опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке.

"В то же время, с технической точки зрения нефть перекуплена, и, кажется, начинается фаза коррекции", - добавил он.

Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

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Версия на английском языке Brent oil price drops below $90 per barrel

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