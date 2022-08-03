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Цена нефти Brent опустилась до 98 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась до 98 долларов за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE в среду снизилась на 2,53 процента и достигла 98 долларов за баррель.
Энергетика
3 августа 2022 г. 20:47
Цена нефти Brent опустилась до 98 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE в среду снизилась на 2,53 процента и достигла 98 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно информации на 19:35 по бакинскому времени, стоимость Brent замедлила падение до 98,43 доллара за баррель, что на 2,1 процента ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI опустилась на 2 процента - до 92,42 доллара за баррель.

В последний раз стоимость Brent опускалась до 98 долларов за баррель 14 июля.

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