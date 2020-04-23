​Цена нефти Brent на лондонской бирже растет более чем на 8%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,1%, в моменте достигала отметки в 21,4 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 08:19 (бакинское время).

К 08:23 (бакинское время) цена сорта Brent уже торговалась на уровне 22,1 долларов США за баррель, что на 8,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Отметим, что июньские фьючерсы на нефть марки WTI - на 11,54%, до 15,39 долларов США за баррель.