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Цена нефти Brent на ICE превысила 86 долларов за баррель

Цена нефти Brent на ICE превысила 86 долларов за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля 2024 года.
Энергетика
21 июня 2024 г. 19:58
Цена нефти Brent на ICE превысила 86 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE превысила 86 долларов за баррель впервые с 30 апреля 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 18:35 по бакинскому времени, цена Brent поднималась на 0,54%, до 86,18 доллара за баррель.

По информации, к этому времени фьючерс на Brent немного замедлил рост и торговался на уровне 86,16 доллара (+0,53%).

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе рос на 0,69%, поднимаясь до 81,71 доллара за баррель, говорится в сообщении.

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