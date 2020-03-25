​Цена нефти Brent на бирже ICE выросла

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5% - до 28,1 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных торговой площадки на 05:28 (бакинское время).

При этом в моменте стоимость данного сорта достигала 28,29 долларов США за баррель, что на 4,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

По состоянию к 05:35 (бакинское время) нефть марки Brent торговалась на уровне 28,04 долларов США за баррель (+3,3%), а сорта WTI - 24,89 долларов США за баррель (+3,7%).