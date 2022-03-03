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Цена нефти Brent достигла $116 за баррель впервые с августа 2013 года

Цена нефти Brent достигла $116 за баррель впервые с августа 2013 года Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE в четверг выросла на 3,30% и достигла $116,66 за баррель.
Энергетика
3 марта 2022 г. 08:53
Цена нефти Brent достигла $116 за баррель впервые с августа 2013 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 3,30% и достигла 116,66 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 06:54 по бакинскому времени.

В последний раз стоимость Brent достигала 116 долларов США за баррель в августе 2013 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 2,44%, до 113,30 долларов США за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:03 по бакинскому времени.

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Версия на английском языке Brent crude reaches $116 for first time since August 2013

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