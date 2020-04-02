​Цена на Urals снизилась до 10 долларов за баррель

Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе продолжила снижаться и 1 апреля опустилась до 10,54 доллара США за баррель, оставаясь на минимальном уровне с марта 1999 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете агентства Argus Media.

Скидка на Urals осталась прежней - 4,75 доллара на баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года.

Отметим, по состоянию на 10.08 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 12,5% - до 27,83 доллара США за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 10,5% - до 22,44 доллара США за баррель.