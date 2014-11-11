Цена на нефть сорта WTI в Нью-Йорке снизилась до $77,4 за баррель

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Нефть сорта WTI (западнотехасская светлая) на Нью-Йоркской товарной бирже в понедельник подешевела на $1,25 (1,59%). Фьючерсные контракты на ее поставки в декабре в конце торгов заключались по цене $77,4 за баррель.

По словам аналитиков, снижению стоимости нефти способствуют сохраняющийся избыток предложения и информация о том, что ОПЕК не намерена сокращать квоты на добычу нефти. В понедельник министр нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр заявил, что не ожидает решения о сокращении добычи странами ОПЕК на встрече организации на министерском уровне в Вене 27 ноября, отмечает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Давление на стоимость нефти оказывает также продолжающийся рост курса доллара. Нефть торгуется почти исключительно за доллары, поэтому удорожание американской валюты делает ее менее доступной для покупателей, использующих другие валюты.

"В ряде стран, особенно европейских, сохраняется вероятность наступления рецессии и, как следствие, дальнейшего сокращения спроса на энергоносители. Два других фактора, продолжающих оказывать давление на рынок, - избыток предложения и растущий доллар", - отметила аналитик одной из крупнейших в мире консалтинговых энергетических компаний Tradition Energy Джин Макджиллиан.