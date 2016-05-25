​Цена на нефть WTI обогнала Brent

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ 24 мая цена на нефть марки WTI (Техас, США) обогнала Brent. Как сообщает Report, это произошло после публикации Американским институтом нефти (API) еженедельного отчета по нефтяным резервам США, в котором отмечается сокращение запасов в период с 13 по 20 мая. Так, запасы сырой нефти сократились на 5,137 млн. баррелей против прогнозируемых 2 млн. баррелей, что является рекордным показателем с декабря прошлого года. Несмотря на то, что аналитики первоначально пытались охарактеризовать данную тенденцию как итоги корректировки цен, в реальности министерство энергетики США (DoE) заявило о серьезном сокращении запасов. После публикации отчета техасской нефти удалось незначительно обогнать в цене Brent. В настоящее время WTI продается по 49,28 доллара/баррель, Brent - 49,23 доллара/баррель.

Аналитическая группа Report считает, что сокращение количества активных буровых установок в США в ближайший год приведет к падению объемов нефтедобычи в стране, что обеспечит сохранение высокой цены на WTI. Напротив, наращивание нефтедобычи ОПЕК и не входящими в картель странами будет препятствовать росту цен на нефть марки Brent. К концу года цена на техасскую нефть предположительно установится в диапазоне 45-55 долларов за баррель, Brent - 40-50 долларов за баррель. Спред между двумя основными марками нефти может расшириться до 10 долларов. Еще большее расширение спреда простимулирует экспорт нефти Brent, что в дальнейшем может привести к сужению спреда.