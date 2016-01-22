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    Цена на нефть WTI на Нью-Йоркской бирже выросла до 31,68 долларов

    Это самый высокий уровень за последние две недели

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Цена нефти сорта WTI на Нью-Йоркской бирже к 10:50 выросла на 7,28% - до 31,68 доллара за баррель, до самого высокого уровня за последние две недели. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, накануне к закрытию сессии цена барреля нефти составляла 29,78 доллара.

    Как отметил, комментируя ситуацию на рынке, аналитик рынка нефти Goldman Sachs Джеффри Кэрри, "сейчас цены на рынке достигли такого уровня, когда создаются условия для фундаментальных изменений". В то же время, по его словам, "потребуется много времени на то, чтобы рынок оправился после резкого падения цен".

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