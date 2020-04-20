Цена на нефть WTI достигла минимума впервые с 1999 года

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже 15 долларов США за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

В Техасе некоторые покупатели платили по 2 доллара США за баррель, это может означать, что американским производителям нефти вскоре придется доплачивать покупателям, чтобы от нее избавиться, отмечается в сообщении.

Стоимость одного барреля нефти Brent на торгах ICE в Лондоне в понедельник снижается на 2,4%, до 27,4 доллара США. Также видно огромное расхождение в ценах между истекающими майскими и июньскими фьючерсами на WTI, которые снижаются только на 5%.

Ранее Bloomberg сообщал, что администрация Дональда Трампа хочет, чтобы американские нефтяные компании перестали добывать нефть и готова платить за это. Таким образом Д.Трамп пытается справиться с кризисом на нефтяном рынке.