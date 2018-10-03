Цена на нефть впервые с ноября 2014 года превысила 86 долларов

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent, согласно данным торгов, впервые с 3 ноября 2014 года превысила 86 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь по состоянию на 21:48 по бакинскому времени росли на два процента — до 86,5 доллара за бочку.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку WTI увеличивалась на 1,85 процента, до 76,64 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что мировые цены на нефть растут, несмотря на существенное увеличение запасов в США перед вступлением в силу американских санкций против Ирана.

Минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы в стране выросли до 404 миллионов баррелей. Рост составил два процента, или восемь миллионов баррелей, существенно опередив ожидания аналитиков.

США, выйдя в мае из иранской ядерной сделки, восстанавливают ограничения против исламской республики. В начале ноября вступят в силу санкции против энергетического сектора страны. Вашингтон заявил о планах довести экспорт нефти из Ирана до нуля.