​Цена на нефть вновь приблизилась к отметке 50 долларов

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Последний понедельник мая в США считается нерабочим днем и посвящен памяти американских военнослужащих, погибших в войнах и вооруженных конфликтах (Decoration Day). В связи с этим 30 мая стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) не изменилась и осталась на уровне 49,33 доллара/баррель.

Как сообщает Report, стоимость нефти марки Brent выросла на 0,44 доллара или 0,89% и составила 49,76 доллара/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2016-й год составит 56 долларов/баррель.