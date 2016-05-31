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    ​Цена на нефть вновь приблизилась к отметке 50 долларов

    Стоимость американской нефти не изменилась

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Последний понедельник мая в США считается нерабочим днем и посвящен памяти американских военнослужащих, погибших в войнах и вооруженных конфликтах (Decoration Day). В связи с этим 30 мая стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) не изменилась и осталась на уровне 49,33 доллара/баррель.

    Как сообщает Report, стоимость нефти марки Brent выросла на 0,44 доллара или 0,89% и составила 49,76 доллара/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2016-й год составит 56 долларов/баррель.

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