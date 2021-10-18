Цена на нефть в Токио обновила трехлетний максимум

Цена на нефть на Токийской товарной бирже в понедельник обновила трехлетний максимум на фоне аналогичных тенденций на торговых площадках США и увеличения спроса на сырье.

Цена на нефть на Токийской товарной бирже в понедельник обновила трехлетний максимум на фоне аналогичных тенденций на торговых площадках США и увеличения спроса на сырье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, один килолитр (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти с поставкой в марте будущего года стоит сейчас 56 820 иен (497 долларов США), что примерно на 13 долларов США выше, чем неделей ранее. Это самый высокий показатель с октября 2018 года.

На фоне роста цен на нефть премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился созвать министерское совещание для обсуждения мер реагирования на ситуацию на рынке. "Правительство уделяет пристальное внимание влиянию цен на нефть на промышленное производство и жизнь граждан Японии", - сказал он журналистам.

Вместе с тем Кисида отметил, что Токио намерен сотрудничать с Международным энергетическим агентством, чтобы обратиться к основным нефтедобывающим странам с просьбой увеличить производство сырья.