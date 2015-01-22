Цена на нефть в 2015 году может восстановиться до 90 долларов - российский министр

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Цена на нефть в 2015 году может восстановиться до 80-90 долларов за баррель, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в пятницу, 23 января.

"Если она будет в промежутке от 80 до 90 долларов, это будет хорошо, и я думаю, что она может восстановиться до этой цены", - сказал он.

При этом министр считает, что падение цен на нефть не связано с экономической "войной против России": "Падение вызвано комплексом факторов. В первую очередь это, конечно, перепроизводство нефти в мире, нарушившее баланс. Причем он был нарушен не сейчас, а еще три года назад, когда средняя цена по году взлетела до 110 долларов". Он отметил, что предыдущие три года перепроизводство компенсировалось существенным снижением добычи, прежде всего в Ираке и Ливии.

"А в этом году Ливия, Ирак, Иран суммарно нарастили добычу относительно своих планов на 1 млн. 200 тысяч баррелей в сутки. И это дополнительное предложение уже ничем не компенсировалось. А последние 3-4 года еще и американцы на сланцевой нефти ежегодно добавляют к своему объему добычи тоже около одного миллиона баррелей, которого раньше не было", - заключил он, информирует Report со ссылкой на ТАСС.