Цена на нефть сорта WTI поднялась до 54,12 долларов за баррель

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Нефть сорта WTI (западно-техасская светлая) на Нью-Йоркской товарной бирже во вторник подорожала на 0,51 доллара (0,95%). Фьючерсные контракты на ее поставки в феврале заключались по цене 54,12 долларов за баррель.

Подорожание топлива, непрерывно дешевевшего в течение последних нескольких торговых дней, связано с обострением ситуации в Ливии и сокращением поставок нефти из этой страны. За период с октября они сократились на 65%, до уровня ниже 300 тыс. баррелей в день, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Рынок реагирует на вызванную ситуацией в Ливии озабоченность, - прокомментировал ситуацию ведущий аналитик Price Future Group Фил Флинн. - К тому же, похоже, что (заградительная) экспортная стена в США снижается. А это еще одна причина подумать о компенсации нехватки (энергоносителей)".