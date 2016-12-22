Цена на нефть не смогла пробить отметку в 55 долларов за баррель

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Неожиданный рост запасов нефти США за неделю, завершившуюся 16 декабря, помешал ценам на нефть марки Brent пробить отметку в 55 долларов за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, согласно данным, опубликованным Администрацией энергетической информации (EIA) Минэнерго США, за отчетную неделю запасы нефти выросли на 2,26 млн баррелей или 0,47%, составив 485,4 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,31 млн баррелей или 0,57% - до 228,7 млн баррелей, дистиллятов - на 1,55% - до 153,5 млн баррелей.

Аналитики прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,52 млн баррелей, рост запасов бензина на 1,42 млн баррелей и снижение дистиллятов на 1,15 млн баррелей.

За отчетную неделю нефтедобыча в США сократилась на 10 тыс. баррелей в сутки или 0,1%, составив 8,786 млн баррелей. В годовом исчислении ежесуточная добыча снизилась на 4,3%.

После опубликования данных цена Brent упала на 3% - до 54,3 доллара/баррель. Аналитическая группа Report прогнозирует, что в ближайшие 3-6 месяцев цены на нефть будут двигаться в диапазоне 50-60 долларов за баррель. Изменения нефтяных цен ожидаются во второй половине 2017 года.