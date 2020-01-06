Цена на нефть на мировом рынке превысила 70 долларов

Стоимость нефти Brent впервые с мая 2019 года превысила отметку в 70 долларов за баррель. Это произошло на фоне новостей об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, сегодня на глобальных рынках цена на нефть Brent возросла на 2,4% и достигла 70,24 долларов за баррель.

Данный показатель считается наиболее высоким за последние полгода.

Подорожала также американская сырая нефть марки WTI. По последним данным, WTI подорожала на 2,1% и составила 64,36 долларов за баррель.

Отметим, что Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного обстрела США по району возле аэропорта Багдада. После известного инцидента стоимость сырой нефти на мировых рынках в среднем возросла на 3%.