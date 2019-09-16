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Нефть может вырасти в цене до 100 долларов

Цена на нефть может достичь $100 за баррель

Стоимость нефти может увеличиться в среднем на 5—10 долларов за баррель в том случае, если Саудовская Аравия не восстановит оперативно добычу. 

Как передает Report со ссылкой banki.ru, такое возможно уже на предстоящих торгах 16 сентября, говорят аналитики, опрошенные Reuters.

Эксперты не исключают роста цен на нефть и до 100 долларов за баррель, если в течение 30 дней ситуация с саудовскими НПЗ не нормализуется.

Аналитик Боб Макнелли из Rapidan Energy склонен считать, что стоимость нефти вырастет на 15—20 долларов за баррель в течение предстоящей недели.

В свою очередь, Грег Ньюман из Onyx Commodities дает более мягкий прогноз: баррель Brent подорожает всего на 2 доллара 16 сентября, а на закрытии рост достигнет 7—10 долларов.

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