Цена на нефть марки Brent впервые с 16 марта упала ниже $65 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 марта, следует из данных торгов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 00.39 по бакинскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 7,43%, до 64,91 доллара за баррель.

При этом цена на нефть марки WTI в пятницу днем опустилась ниже 55 долларов за баррель впервые с 16 марта 2017 года.

По состоянию на 00.49 по бакинскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 8,31%, до 54,95 доллара за баррель. В ходе торгов цена опускалась до 54,77 доллара за баррель.

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 5,89% и составила $65,99 за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $66 за баррель 19 марта текущего года.

Напомним, что ОПЕК в октябре увеличил нефтедобычу на 127 тыс. баррелей в сутки.