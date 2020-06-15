Цена на нефть марки Brent упала до 37,85 доллара

Цены на нефть снижаются в понедельник на 2-3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся на фоне роста числа зараженных коронавирусом в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на% - додоллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на% - додоллара за баррель.Всплеск новых случаев коронавируса в США вызвал опасения по поводу второй волны вируса, что в свою очередь окажет существенное влияние на темпы восстановления спроса на топливо.В субботу было зарегистрировано болеетысяч новых случаев, в то время как все больше штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свышемиллионов случаев заражения коронавирусом и болеетысяч смертельных случаев."Опасения по поводу недавнего всплеска инфекции COVID-19 в США и потенциальной второй волны в настоящее время оказывают давление на нефть", - отметил аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.