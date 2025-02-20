Цена на нефть марки Brent превысила $75 за баррель

Цены на нефть опускаются в четверг после публикации данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США.

Цены на нефть опускаются в четверг после публикации данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей. Повышение запасов, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 по Баку составляет $75,75 за баррель, что на $0,29 (0,38%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,2 (0,3%), до $76,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,34 (0,47%), до $71,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,27 (0,38%), до $72,10 за баррель.

Цены на нефть выросли накануне на сообщениях СМИ о том, что страны G7 обсуждают варианты усиления механизма действия потолка цен на российскую нефть.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами представителей США и России по Украине, оценивая поступающие сообщения на предмет возможных признаков смягчения санкций против энергетического сектора РФ, отмечает Market Watch.