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    Цена на нефть марки Brent повысилась

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Цена на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевой бирже Лондона повысилась.

    Как передает Report, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,27 доллара, до 62,85 долларов за баррель.

    Торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) 21 января не проводились в связи с празднованием в США национального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Day), который ежегодно отмечается в третий понедельник января.

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