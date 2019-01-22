Цена на нефть марки Brent повысилась

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Цена на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевой бирже Лондона повысилась.

Как передает Report, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,27 доллара, до 62,85 долларов за баррель.

Торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) 21 января не проводились в связи с празднованием в США национального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Day), который ежегодно отмечается в третий понедельник января.