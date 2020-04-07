​Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,24% до 34,12 долларов США за баррель по состоянию на 5:48 (бакинское время).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке 27,15 долларов США за баррель (+4,1%).

Нефтяные котировки растут на фоне грядущих переговоров министров ОПЕК+ в формате видеосвязи. Совещание ОПЕК+ должно было состояться 6 апреля, но было перенесено на 9 апреля. По данным источников ТАСС, причиной переноса стала неготовность участников к предварительному консенсусу по индивидуальным объемам сокращения добычи нефти.