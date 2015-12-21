Цена на нефть достигла 11-летнего минимума

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки Brent достигла 11-летнего минимума. Как сообщает Report, сегодня утром цена на баррель Brent снизилась до 36,18 долларов.

Отметим, что эта цена ниже уровня 36,20 долларов/баррель, по которой нефть продавалась в декабре 2008 года. Стоимость нефти упала на фоне новостей о подготовке к отмене эмбарго на экспорт нефти Конгрессом США и выходе на рынок иранской нефти.

Аналитическая группа Report отмечает, что в случае сохранения в течение нескольких дней цен на нефть на уровне 36,20 долларов/баррель, есть вероятность падения цен до 23 долларов/баррель. Выход на рынок иранской нефти и низкие показатели китайской экономики могут резко снизить цены на нефть в первом квартале 2016 года. В долгосрочной перспективе стоимость нефти будет колебаться в пределах 20-50 долларов за баррель.