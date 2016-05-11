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    Цена на нефть Brent впервые со 2 мая превысила 47 долларов за баррель

    Об этом свидетельствуют данные торгов

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в среду продолжают активно расти на фоне данных о снижении запасов в США; нефть марки Brent впервые со 2 мая поднялась выше отметки в 47 долларов за баррель.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 18.07 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,66% - до 46,73 доллара за баррель, при этом ранее она поднималась до 47,03 доллара. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,15% - до 45,62 доллара за баррель.

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