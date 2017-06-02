Цена на нефть Brent упала ниже 50 долларов

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Цена на сырую нефть сорта Brent на международных биржах в эти минуты упала ниже 50 долларов/баррель. Как сообщает Report, в последний раз цена падала ниже этой отметки 10 мая.

Падение нефтяных цен связано с наращиванием ежесуточной добычи нефти в США, разочарованием инвесторов новым решением ОПЕК+, выходом США из Парижского соглашения.

Процесс снижения цен предположительно продлится до стабилизации нефтедобычи в США. Аналитическая группа Report полагает, что цену на нефть сорта Brent на уровне 45 долларов/баррель можно рассматривать как оптимальную для рынка.