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    Цена на нефть Brent упала ниже 50 долларов

    Report: Цену на нефть сорта Brentна уровне 45 долларов/баррель можно рассматривать как оптимальную для рынка

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Цена на сырую нефть сорта Brent на международных биржах в эти минуты упала ниже 50 долларов/баррель. Как сообщает Report, в последний раз цена падала ниже этой отметки 10 мая.

    Падение нефтяных цен связано с наращиванием ежесуточной добычи нефти в США, разочарованием инвесторов новым решением ОПЕК+, выходом США из Парижского соглашения.

    Процесс снижения цен предположительно продлится до стабилизации нефтедобычи в США. Аналитическая группа Report полагает, что цену на нефть сорта Brent на уровне 45 долларов/баррель можно рассматривать как оптимальную для рынка. 

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