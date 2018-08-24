Цена на нефть Brent превысила $75 за баррель впервые с 31 июля

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent впервые с 31 июля превысила $75 за баррель, сообщает Report.

По состоянию на 7:20 по бакинскому времени цена на нефть Brent поднялась на 0,346% — до $75,04 за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла на 0,455%, до $68,17 за баррель.

За первые три недели августа стоимость нефти Brent упала на 11%. Этому способствовало увеличение запасов и добычи нефти в США, а также глобальное снижение у инвесторов аппетита к риску. Котировки североморской нефти начали расти в начале этой недели, с 20 августа.