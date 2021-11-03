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Цена на газ в Европе закрепилась выше $950 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе закрепилась выше $950 за 1 тыс. куб. м Цена на газа в Европе на закрытии торгов закрепилась на отметке выше 950 долларов США за 1 тыс. куб. м.
Энергетика
3 ноября 2021 г. 23:12
Цена на газ в Европе закрепилась выше $950 за 1 тыс. куб. м

Цена на газа в Европе на закрытии торгов закрепилась на отметке выше 950 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня выросла до около 952,5 долларов США за 1 тыс. куб. м, или 79,41 долларов США за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены за день составил 17,5%.

В пике цена почти достигала 960 долларов США за 1 тыс. куб. м.

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